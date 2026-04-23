Kuaförlerden 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz saç kesim hizmeti

Melikgazi ilçesindeki Selçuklu Mahallesinde düzenlenen etkinlikte çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla ücretsiz saç kesimi hizmeti sunuldu. Yoğun ilginin olduğu organizasyonda çocuklar hem bayram sevincini yaşadı hem de gönüllü kuaför ve berberler tarafından ücretsiz hizmet aldı.

Programda, toplumsal dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Kayseri Kuaförler, Berberler ve Güzellik Uzmanları Derneği yetkilileri, sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen gönüllülere teşekkür ederek, benzer projelerle topluma katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe destek veren Selçuklu Mahalle Muhtarlığı ile katılım sağlayan vatandaşlara da teşekkür edildi.

