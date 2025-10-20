  • Haberler
Kucağındaki 'çocuğa trafik eğitimi' veren şoförün ehliyetine el kondu

Kayseri'de sefer haindeyken kucağındaki çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konulurken toplam 19 Bin 670 TL cezai işlem uygulandı ve psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Bütün yolcular şok oldu" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu otobüs şoförü tespit edilerek, "Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırtmak" ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 Bin 670 TL cezai işlem uygulanırken sürücünün ehliyetine el konularak psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ayrıca, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

