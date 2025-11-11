  • Haberler
Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallelerine Yeni Sosyal Tesis

Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahalleleri arasında yeni bir sosyal tesis inşa ediyor. Bu tesis, vatandaşların sosyalleşebileceği, düğün, nişan, asker uğurlama ve toplantı gibi etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir mekan olarak tasarlanıyor.

Projenin inşaat alanı 250 metrekare olup, içerisinde 120 metrekarelik bir salon, gelin odası, mutfak, depo ile idari ve teknik birimler yer alacak.

Melikgazi Belediyesi, sosyal tesis sayısını artırarak her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik olanaklar sunmaya devam ediyor. Yeni tesis, Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahalleleri sakinlerinin toplu organizasyonlar için mekan sıkıntısı yaşamadan bir araya gelebilecekleri nitelikli bir alan sağlayacak.

Bu yatırım, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve bölgeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

