Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallelerine Yeni Sosyal Tesis

Projenin inşaat alanı 250 metrekare olup, içerisinde 120 metrekarelik bir salon, gelin odası, mutfak, depo ile idari ve teknik birimler yer alacak.

Melikgazi Belediyesi, sosyal tesis sayısını artırarak her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik olanaklar sunmaya devam ediyor. Yeni tesis, Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahalleleri sakinlerinin toplu organizasyonlar için mekan sıkıntısı yaşamadan bir araya gelebilecekleri nitelikli bir alan sağlayacak.

Bu yatırım, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve bölgeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.