Küçük Çocuk Tartıştığı Üvey Babasını Bıçakladı
Talas ilçesinde 12 yaşındaki Y.C.K.'nın bıçakla yaraladığı üvey baba hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 22.30 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak üzerinde 15 katlı apartmanın 8'inci katında meydana geldi. iddiaya göre Y.C.K. tartışma yaşadığı üvey babası H.P.’yi (31) bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.P. sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.C.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.