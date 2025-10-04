  • Haberler
Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile yapımı süren 25 bin metrekarelik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Küçük Dostlar Kedi Kasabası ise 15 farklı tür olmak üzere toplam 30 kediye ev sahipliği yapılıyor.

Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 500 metrekarelik alana “Küçük Dostlar Kedi Kasabası” kuruldu. Belediye Veteriner Müdürlüğü’nce “Küçük Dostlar Kedi Kasabası”nda kedilere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bu merkezde, veteriner hekimler gözetiminde tüm bakım hizmetleri sağlanıyor. Kasaba içerisinde steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri ve toplu yaşam alanları gibi birçok donatı bulunuyor. Ayrıca “Küçük Dostlar Mahallesi” ve “Tekir Parkı” gibi renkli mekanlar da yer alıyor. Kedi Kasabası’nda British Shorthair, Exotic Shorthair, Scottish Fold, Ankara ve Van kedisi, tekir, Bombay, Norveç orman kedisi, Mavi Rus kedisi, İran kedisi, Siyam, Chinchilla ve Bengal kedisi gibi 15 farklı tür olmak üzere toplam 30 kediye ev sahipliği yapılıyor.

Haber Merkezi

