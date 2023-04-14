‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ projesi hayata geçti

Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nı inceleyen Başkan Çolakbayrakdar; Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yaşam alanıyla çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlayacağız. Hatta hayvan fobisi olanların fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlayacak” dedi.

Yakut Mahallesi’ne 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, parkın içerisindeki ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ projesinin son halini kontrol etti. Hayvanseverlerin ve özellikle çocukların kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekan oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizde yine bir ilki hayata geçirdik. Kocasinan sınırları içerisinde yapmış olduğumuz ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı cinste kedinin barınacağı bir mekân hazırladık. Hayvanseverlerin özellikle çocukların buraya geldikleri zaman kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekân oluşturduk. Kediler için farklı ve renkli bir alan oldu. Hemşehrilerimiz, şehrimizde görmediği farklı cinste kedileri, burada görme imkânı bulabilecekler. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de ilk ve tek örneği olan farklı ve yeni projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KÜÇÜK DOSTLAR KEDİ KASABASI’NDA NELER VAR?

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 50 kediye ev sahipleri yapacak.