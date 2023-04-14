'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesi hayata geçti

 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'Çevreye Saygılı Şehirler' konu başlığıyla açıkladığı ve Kayseri'de bir ilk olan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesi hayata geçti. '

PAYLAŞ
  • 14.04.2023 12:37
  • Güncelleme: 14.04.2023 12:37
  • 86
'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesi hayata geçti

Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nı inceleyen Başkan Çolakbayrakdar; Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yaşam alanıyla çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlayacağız. Hatta hayvan fobisi olanların fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlayacak” dedi.

Yakut Mahallesi’ne 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, parkın içerisindeki ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ projesinin son halini kontrol etti. Hayvanseverlerin ve özellikle çocukların kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekan oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizde yine bir ilki hayata geçirdik. Kocasinan sınırları içerisinde yapmış olduğumuz ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı cinste kedinin barınacağı bir mekân hazırladık. Hayvanseverlerin özellikle çocukların buraya geldikleri zaman kedileri sevecekleri ve onlara bakabilecekleri bir mekân oluşturduk. Kediler için farklı ve renkli bir alan oldu. Hemşehrilerimiz, şehrimizde görmediği farklı cinste kedileri, burada görme imkânı bulabilecekler. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de ilk ve tek örneği olan farklı ve yeni projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KÜÇÜK DOSTLAR KEDİ KASABASI’NDA NELER VAR? 

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 50 kediye ev sahipleri yapacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Kirişci: 'Askerlerimiz nasıl yurdun bekçileriyse, çiftçilerimiz de tarım alanımızın bekçileridir'

Bakan Kirişci: 'Askerlerimiz nasıl yurdun bekçileriyse, çiftçilerimiz de tarım alanımızın bekçileridir'

Depremzedeler 'Ramazan Sokağı'nda eğlendi

Depremzedeler 'Ramazan Sokağı'nda eğlendi

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'dan oda'lara ziyaret

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'dan oda'lara ziyaret

'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesi hayata geçti

‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ projesi hayata geçti

Kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı

Kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı

Kayseri VoleybolKulübü Türkiye Finallerinde

Kayseri VoleybolKulübü Türkiye Finallerinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

4
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı

Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı

Baki Ersoy Sarız'da vatandaşlarla buluştu

Baki Ersoy Sarız'da vatandaşlarla buluştu

DAHA FAZLA
BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi

KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi

Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'

Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'