Küçük Ecrin'den Büyük Destek: Büyüttüğü Kuzuyu Gazze İçin Bağışladı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ecrin Güçlü, anlamlı bir bağışla gönülleri ısıttı. Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği sergileyen Ecrin, kendi emekleriyle büyüttüğü kuzusunu, Gazze'ye özgürlük amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu için bağışladı.
Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Ecrin’in bu davranışı, hem bölgede hem de yardım gönüllüleri arasında büyük takdir topladı. Küçük yaşta böylesine güçlü bir bilinçle hareket eden Ecrin, iyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri İHH Yahyalı Temsilcisi Ümit Uzun, Ecrin’in bağışının kendilerini derinden duygulandırdığını belirtti. Uzun, “Ecrin kızımızın kendi emeğiyle büyüttüğü kuzusunu Gazze için bağışlaması, aslında bu ümmetin vicdanının ne kadar diri olduğunu gösteriyor. Bu küçük yüreğin ortaya koyduğu büyük fedakârlık, hepimize örnek olmalı. Kendisine ve ailesine yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ecrin’in bu anlamlı desteği, Gazze’ye umut olmak için verilen mücadelenin sadece büyüklerle değil, çocukların da yüreğiyle büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.