Küçük kızın alkollü masada oynatıldığı olayda 2 kişi yakalandı
Kayseri'de alkollü bir masada küçük kız çocuğunu oynatanlar hakkında başlatılan soruşturmada 2 kişi yakalandı.
- 30.05.2023 16:14
- Güncelleme: 30.05.2023 16:14
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Kayseri’de bir düğünde küçük bir kız çocuğu erkeklerin bulunduğu alkollü bir masaya çıkartılarak müzik eşliğinde oynatıldı. Videosu ise sosyal medyada paylaşıldı. Çıkan video büyük tepkilere neden oldu. Çıkan videolar sonrası Kayseri Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yakalandı.
1ha
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