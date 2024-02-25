Küçük Rihim'in kahreden ölümü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle birlikte koşarken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yıkılırken, çocuğun ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Küçük Rihim'in kahreden ölümü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle birlikte koşarken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yıkılırken, çocuğun ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Kefe Sokak üzerinde kardeşleriyle koşan yabancı uyruklu Rihim El A., bir anda yere yığıldı. Rihim’in düştüğünü gören diğer kardeşleri koşarak durumu ailesine haber verdi. Durumun yetkililere bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 5 yaşındaki Rihim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile yıkılırken, çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, küçük Rihim’in kardeşleriyle koşması ve yere yığılması, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük Rihim'in kahreden ölümü
Küçük Rihim'in kahreden ölümü
Küçük Rihim'in kahreden ölümü
İHA
Kayseri Gündem

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