Küçük yaşta başlayan tehlike: Çölyak hastalığı büyümeyi durdurabiliyor

Çocuklarda çölyak hastalığı birçok etki ile kendini belli ediyor. Özellikle bebeklik döneminde ek gıdalarla gluten alımı başladıktan sonra haftalar ya da aylar sonra büyüme hızı ve kilo alımının yavaşladığı, zamanla kilo kaybı belirginleştiği durumlarda hekime başvurulması gerekiyor. Çocuklarda çölyak karın ağrısı, ishal durumu, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış, gelişme geriliği ve kusma gibi etkiler gösteriyor. Bu gibi durumlarda uzmanlar gerekli tedavi için hekime başvurulmasını öneriyor.