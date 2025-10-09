  • Haberler
  • Sağlık
  • Küçük yaşta başlayan tehlike: Çölyak hastalığı büyümeyi durdurabiliyor

Küçük yaşta başlayan tehlike: Çölyak hastalığı büyümeyi durdurabiliyor

Çocuklarda büyüme geriliğinin sebeplerinden birisi çölyak hastalığı olabiliyor. Çölyak küçük yaştakilerde uzun süren ishal hali, kusma, karın şişliği, kas zayıflığı, kemik zayıflığı ve iştahsızlık belirtileri de gösterebilir. Uzmanlar, ek gıdalarla gluten alımı başladıktan sonra büyüme hızı ve kilo alımının yavaşladığı, zamanla kilo kaybı belirginleştiği durumlarda hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Küçük yaşta başlayan tehlike: Çölyak hastalığı büyümeyi durdurabiliyor

Çocuklarda çölyak hastalığı birçok etki ile kendini belli ediyor. Özellikle bebeklik döneminde ek gıdalarla gluten alımı başladıktan sonra haftalar ya da aylar sonra büyüme hızı ve kilo alımının yavaşladığı, zamanla kilo kaybı belirginleştiği durumlarda hekime başvurulması gerekiyor. Çocuklarda çölyak karın ağrısı, ishal durumu, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış, gelişme geriliği ve kusma gibi etkiler gösteriyor. Bu gibi durumlarda uzmanlar gerekli tedavi için hekime başvurulmasını öneriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri'de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri’de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!