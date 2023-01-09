Kudüs Sofrasına yoğun katılım

Beytülmakdis Derneği tarafından organize edilen, geliri Kudüs çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlenen Kudüs Sofrası yoğun ilgi gördü.

Beytülmakdis Derneği tarafından bir düğün salonunda organize edilen Kudüs Sofrası, Hacıkılıç Camii İmam Hatibi Yasin Yüksel’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Ömer Arif hoca tarafından yapılan dua ile başladı. Beytülmakdis Derneği Genel Başkanı Avukat Fevzi Konaç, derneğin kuruluşu ve amaçları hakkında salonu dolduran yaklaşık bin kişiye bilgi verdi. Konaç, Kudüs’ün İslam alemi için öneminden bahsederek, Kudüs’ün gerektiği gibi gelecek nesillere anlatılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Yüzlerce okulda Kudüs seminerleri konferanslar verildiğini, çocuklara ve öğrencilere yönelik görsel hediye çalışmaları yapıldığını söyleyen Av. Fevzi Konaç, özellikle hanımlar komisyonuna teşekkür etti. Ankara’dan Kudüs turuna katılan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu programda, Abdulhamit Bayırbaşı da Osmanlı’nın son askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı’yı anlattı.

Birçok STK tarafından katılım sağlanan ve büyük ilgi gösterilen Kudüs Sofrası programı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.