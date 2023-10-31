Kudüs Tugayları Sözcüsünden açıklamalar: Öne çık, Allah'a yemin ederim, seni bekliyoruz.

Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza videolu açıklamasını yaptı. Esir alınan işgalcilerin ailelerine seslenen Ebu Hamza, 'Lideriniz, zaman faktörü pahasına çocuklarınızın hayatlarını riske atarak onları öldürmeye ve bedelini ödemekten kurtulmak için hayatlarını almaya çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

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  • 31.10.2023 03:04
  • Güncelleme: 31.10.2023 03:04
Kudüs Tugayları Sözcüsünden açıklamalar: Öne çık, Allah'a yemin ederim, seni bekliyoruz.

Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza açıklamalarından satır başları:

"Güçlerimiz, direniş grupları eşliğinde, düşman ordusunun cehennem meydanlarında yaptığı sefil kara manevralarına karşı çıkarak karadaki yiğitliğini sürdürüyor.

Ey yenilgi ordusu ve Gazze El-Azze'ye gelen fare konvoyları! Gallant ve Halevy'ye anlatın... Beyt Lahia'nın batısında, Han Yunus ve Beyt Hanun'un doğusunda başınıza neler geldi.

Düşman askerleri Gazze'de terör ve ölüm tuzağına düşürüldü.

Öne çık, Allah'a yemin ederim, seni bekliyoruz.

Direnişin kazanımları her düzeyde ve cephede dönüşüme sahne olacak.

Düşman Gazze'ye ilerlemeye yönelik sahte resimler çiziyor, biz de onlara birçok alanda kayıplar verdik.

Barbarca işgal bombardımanı sonucu çok sayıda İsrailli esirimiz öldürüldü.

Direniş güçlerimiz tüm fraksiyonlarıyla rekor başarılara imza atmaya devam ediyor.

Düşman kaçma politikasına son vermeli, geçen her dakika esirlerin hayatı için bir tehdittir.

Siyonist mahkumların ailelerine mesajımız şu:

Lideriniz, zaman faktörü pahasına çocuklarınızın hayatlarını riske atarak onları öldürmeye ve bedelini ödemekten kurtulmak için hayatlarını almaya çalışıyor.

Halkımıza tek tek selamlar ve Allah'ın izniyle hep birlikte, direniş tarihinin bu önemli durağını kesin zafere kadar aşacağız."

Kaynak:Doğru haber

Kurumsal Haber

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