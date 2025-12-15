'Kudüs'ü Şerif Müslümanların Vazgeçilmezidir'

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Enderun Mektebi' Programları devam ediyor. Bu hafta Enderun Mektebi programında Kudüs ve Filistin konusu ele alındı. Programda bir süre önce Kudüs ve Filistin şehirlerine ziyaret gerçekleştiren Eğitimci-Yazar Ensar Şahin ve Yasin Karakaya'nın izlenimlerine yer verildi. Bu bölgelerin Müslümanlar için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu üzerinde duruldu.

'Kudüs'ü Şerif Müslümanların Vazgeçilmezidir'

Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Eğitimci-Yazarlar Ensar Şahin ve Yasin Karakaya Kudüsü Şerif ve Filistin’deki ziyaretlerinde yaşadıklarını ve Mescid-i Aksa ve çevresinde şahit oldukları ile ilgili izlenimlerini programa katılanlara aktardılar. Özellikle Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra ve Kıbre Mescidi ile ilgili bilgiler aktardılar. 

Programda, Kudüs ve çevresi ile ilgili slayt gösterisi ve videolar eşliğinde bilgiler verildi. Etrafı Mübarek kılınan Mescid-i Aksa ve Kudüsü Şerif hakkında buralarda yaşadıkları ile ilgili çeşitli konuları aktardılar. Özellikle Kudüs ziyaretlerinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler. Mescid-i Aksa'nın biran önce özgürlüğüne kavuşabilmesi için bu ziyaretlerin kesilmemesinin önemine vurgu yaptılar. Bu kutsal bölgelerde Müslümanların rahatça namaz kılmaları için bu beldelerin ziyaret edilmesi ve asla Siyonistlere bırakılmaması gerektiğinin altını çizdiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Geleneksel Üç Ayları Karşılama Programı
Talas’ta Geleneksel Üç Ayları Karşılama Programı
Kayseri Açık Hava Reklamcılar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Kayseri Açık Hava Reklamcılar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Develi'de narkotik operasyonu: 4 tutuklama
Develi’de narkotik operasyonu: 4 tutuklama
Ticaret Bakanlığı: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Ticaret Bakanlığı: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Tarih Ve Sanat Tarem'de Hayat Buluyor
Tarih Ve Sanat Tarem’de Hayat Buluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!