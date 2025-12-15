'Kudüs'ü Şerif Müslümanların Vazgeçilmezidir'

Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Eğitimci-Yazarlar Ensar Şahin ve Yasin Karakaya Kudüsü Şerif ve Filistin’deki ziyaretlerinde yaşadıklarını ve Mescid-i Aksa ve çevresinde şahit oldukları ile ilgili izlenimlerini programa katılanlara aktardılar. Özellikle Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra ve Kıbre Mescidi ile ilgili bilgiler aktardılar.

Programda, Kudüs ve çevresi ile ilgili slayt gösterisi ve videolar eşliğinde bilgiler verildi. Etrafı Mübarek kılınan Mescid-i Aksa ve Kudüsü Şerif hakkında buralarda yaşadıkları ile ilgili çeşitli konuları aktardılar. Özellikle Kudüs ziyaretlerinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler. Mescid-i Aksa'nın biran önce özgürlüğüne kavuşabilmesi için bu ziyaretlerin kesilmemesinin önemine vurgu yaptılar. Bu kutsal bölgelerde Müslümanların rahatça namaz kılmaları için bu beldelerin ziyaret edilmesi ve asla Siyonistlere bırakılmaması gerektiğinin altını çizdiler.