Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak

2025 yılı içinde hiç açılmayan ve aktif kullanılmayan telefonların, 31 Aralık itibarıyla operatörler tarafından kullanıma kapatılacağı açıklandı.Yetkililer, söz konusu telefon sahiplerini uyararak cihazlarını açmaları veya gerekli kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini bildirdi. Kullanımı kapatılan cihazlar, hem telefon hattı üzerinden hem de internet hizmetleri açısından aktif olmayacak. Abonelerin mağduriyet yaşamamaları için önlemlerini almaları öneriliyor.