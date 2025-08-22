Külliyeden medreseye: Kayseri'de Selçuklu mirası

Anadolu’nun en önemli kültür ve tarih merkezlerinden biri olan Kayseri’de Selçuklu döneminden günümüze ulaşan en bilinen eserler arasında Çifte Medrese (Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi), Sahabiye Medresesi, Hunad Hatun Külliyesi, Hacı Kılıç Camii ve Medresesi, Ulu Cami, Sultan Hanı, Kölük Camii ve Medresesi ile Köşkmedrese öne çıkıyor.

Ayrıca şehirdeki zengin Selçuklu mirasına Döner Kümbet, Melik Gazi Türbesi, Avgunlu Medresesi, Tekgöz ve Çokgöz Köprüleri gibi yapılar da eşlik ediyor. Bu eserler, taş işçiliğinin inceliği ve mimari ihtişamıyla Anadolu Selçuklu sanatının en önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre Kayseri’de Selçuklu dönemine ait 15’ten fazla önemli eser bulunuyor. Kimi kaynaklar bu sayıyı 20’ye kadar çıkarıyor. Şehrin merkezinde ve ilçelerinde görülen bu eserler, hem kültürel hem de turistik açıdan Kayseri’yi cazibe merkezi haline getiriyor.