Kültepe'de 4.500 Yıllık Meyve Kuruları Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye’nin en uzun soluklu arkeolojik kazılarından biri olan Kültepe’de, 1948’den bu yana süren çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam ediyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, kutsal oda olabileceği düşünülen bir mekânda çok sayıda tanrı ve tanrıça figürlerinin yanı sıra hasır sepetler veya bez torbalar içinde saklanmış kurutulmuş meyveler bulduklarını belirtti. Kulakoğlu, “Net olarak söyleyebileceğimiz meyveler; küçük elma, üzüm ve kızılcık. Bunların günlük hayatta değil, törenlerde tüketildiğini düşünüyoruz. Özellikle kızılcık kurutmasına Anadolu’da şimdiye kadar rastlanmamıştı. Bu bulgu, Anadolu botaniğine önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Kültepe’de ortaya çıkan bu bulgular, hem Anadolu’nun tarım ve beslenme kültürüne hem de arkeolojik mirasa yeni bir pencere açıyor.