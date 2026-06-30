Kültepe'de 78'inci Yıl Kazıları Başladı: Hedef 8 Bin Yıl Öncesi

Prof. Dr. Kulakoğlu, bu yılki çalışmalar için iki ana hedef belirlediklerini açıkladı:

Asurlu tüccarların Kültepe’ye geliş nedenlerini belgelemek

Bu parlak dönemin hangi koşullar altında sona erdiğini ortaya çıkarmak

Kulakoğlu, “Asurlular gelmeden önce Kültepe’de olağanüstü anıtsal yapılar vardı. Dolayısıyla burası zaten bilinen bir merkezdi. Bizim için en önemli soru, tüccarların neden buraya geldiği. Ayrıca bu parlak dönemin nasıl sona erdiğini anlamaya çalışıyoruz; savaş mı, doğal afet mi, başka bir sebep mi?” dedi.

Kazılarda Yeni Hedef: Neolitik Çağ’ın Son Evreleri

Kazı başkanı, Kültepe’deki yerleşimin bilinen tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar gittiğini, ancak daha erken dönemlere ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. “Geç Kalkolitik döneme kadar indik, fakat daha derin tabakalara ulaşmak istiyoruz. Bu da çok hassas ve titiz bir çalışma gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İş Birliği

Kazılarda bu yıl da Kore Kültürel Miras Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürütülecek. Özellikle Helenistik ve Roma dönemine ait tabakalarda Kore’den gelen ekiple birlikte daha geniş alanlarda araştırmalar yapılacak.

8 Bin Yıl Öncesine Yolculuk

Kulakoğlu, Erciyes’in buzullarının erimesiyle oluşan gölün buharlaşmasının ardından bölgede yaşamın başladığını belirterek, “Bu süreç günümüzden yaklaşık 8 bin yıl öncesine denk geliyor. Çalışmalarımızla Neolitik Çağ’ın son evrelerini burada yakalayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

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