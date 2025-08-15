Kültepe'de Sır Perdesi Aralanıyor: Sarayların Gölgesinde Yaşamış Evler Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye’nin en uzun soluklu arkeolojik kazısı olan Kültepe’de bu yıl, saray ve mabetlerin ötesinde, sıradan insanların yaşadığı özel konutlar da gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu keşfin kendileri için oldukça heyecan verici olduğunu belirterek, “Bu bizim için yeni bir olay. Büyük yapılar kadar önemli olan bu evler, burada çalışan insanların gündelik yaşamına dair izler taşıyor. Onların da yakın bir yerde oturuyor olması gayet doğal. Şimdi bu konutlara ulaşabildik” dedi.

Anıtsal Yapıların Katmanları: 6 Bin Yıllık Bir Merkez

1948’den bu yana aralıksız sürdürülen kazılar, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ndan çok daha öncesine, M.Ö. 3. binyıla kadar uzanan yerleşim izlerini ortaya koyuyor. Prof. Dr. Kulakoğlu, “Kültepe her dönemde önemli bir merkez olmuş. Saraylar, mabetler yıkılmış, yakılmış ama yerlerine hep yenileri yapılmış. Bu da buranın sürekli bir idari ve kültürel merkez olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Her Yıl 10 Metre Daha: Yapılar Büyüyor, Tarih Derinleşiyor

2025 kazı sezonunda, yaklaşık 4.700 yıl öncesine ait bir yerleşim alanında büyük bir anıtsal yapının erken örneğiyle karşılaşıldı. Yapının daha önce açığa çıkarılan bölümleriyle birleştiğinde, her yıl yaklaşık 10 metre genişleyen bir kompleksin parçası olduğu anlaşıldı. Bu da yapıların sıradan değil, özel işlevlere sahip olduğunu gösteriyor.T

Tepede Sadece Saray Yokmuş: Özel Evler İlk Kez Bu Kadar Belirgin

Bu yılki en dikkat çekici bulgulardan biri ise büyük höyüğün üzerinde keşfedilen özel evler oldu. Daha önce yalnızca anıtsal yapıların bulunduğu düşünülen bu alanda, seramik ve mimari özellikleriyle öne çıkan konutlar bulundu. Bu evler, dönemin sosyal yapısına dair yeni sorular ve olasılıklar doğuruyor.