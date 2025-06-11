Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne Davet

14 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak olan zirve, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve stratejilerini değerlendirerek yerel ve küresel ekonomik gelişmeleri analiz etmeyi amaçlıyor. Zirve, aynı zamanda potansiyel pazar ve sektörlerin incelenmesi, ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması için önerilerin sunulması ve insan hakları ile tüketici haklarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcılar ve Konular

Zirveye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek gibi önemli isimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve milletvekilleri de katılacak. Zirvede, 'İhracat Destekleri ve Finansman İmkânları', 'Faizsiz Finansal Çözümler ve İş Dünyası', 'İş Dünyası ve İhracat' ile 'Kıtalar Arası Ekonomi ve Ticaret' konuları ele alınacak.

Yeni Fırsatlar Yaratma Amacı

Zirve, teknoloji geliştiricileri, yatırımcılar, üreticiler ve proje sahiplerini bir araya getirerek yeni istihdam alanları ve pazarların oluşmasına öncülük etmeyi amaçlıyor. Kayseri'nin tarihi Kültepe bölgesinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, iş dünyası için önemli fırsatlar sunacak.

Tüm Kayserili iş insanlarının davetli olduğu bu zirve, şehrin ekonomik potansiyelini artırmak ve iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmak adına büyük bir önem taşıyor.