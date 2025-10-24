Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne “Yılın Zirvesi” Ödülü

Kültepe Ekonomi Zirvesi, ASKON’un vizyonuna katkı sağlayarak kıtalararası ticaretin gelişimine öncülük eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Zirve, iş dünyasını bir araya getirerek önemli iş bağlantıları ve ticari fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu anlamlı ödül, derneğin çabalarının ve vizyonunun uluslararası alanda takdir edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Zirvemizin oluşum sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, değerli üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kültepe markasıyla şehrimizi ve ülkemizi uluslararası alanda daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

Bu ödül, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini ve ASKON'un uluslararası iş dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Dernek, gelecekteki projeleriyle bölgesel ve küresel ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecek.