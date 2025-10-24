Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2025 Yılı 2. Başkanlar Toplantısı'nda önemli bir başarı elde etti. Toplantı sırasında, Kayseri'de düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi, 'Yılın Zirvesi' ödülüne layık görüldü.

Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü

Kültepe Ekonomi Zirvesi, ASKON’un vizyonuna katkı sağlayarak kıtalararası ticaretin gelişimine öncülük eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Zirve, iş dünyasını bir araya getirerek önemli iş bağlantıları ve ticari fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu anlamlı ödül, derneğin çabalarının ve vizyonunun uluslararası alanda takdir edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Zirvemizin oluşum sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, değerli üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kültepe markasıyla şehrimizi ve ülkemizi uluslararası alanda daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

Bu ödül, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini ve ASKON'un uluslararası iş dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Dernek, gelecekteki projeleriyle bölgesel ve küresel ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Motorine zam kapıda
Motorine zam kapıda
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne “Yılın Zirvesi” Ödülü
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!