Kültepe Kaniş-Karum'da Tarihi Keşif: Sarayın Altında Yeni Bir Saray Bulundu

Kazıların başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Altındaki yapılar, üsttekilerden daha büyük. 4 metreye kadar kalın duvarları olan binalar keşfettik," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde yer alan ve 77 yıldır süregelen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. 1948 yılında başlayan bu kazılar, Anadolu tarihinin en önemli noktalarından birini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe'de Asurlu tüccarların dönemine ait 4 bin yıl öncesine tarihlenen üç büyük yapının bulunduğunu belirtti. Bu yapılar arasında en büyük olanı Warşama Sarayı, 100 ile 110 metre ölçülerinde.

Kazı başkanı, bu yapının ticaretin yoğun olduğu bir ortamda inşa edildiğini ve şehrin zenginleşmesiyle birlikte tapınaklar, surlar ve sarayların yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Warşama Sarayı'nın odalarının büyüklüğüne ulaşan bir başka sarayın kalıntılarının da bulunduğunu vurguladı. Bulunan yapılar, ticaretin etkisiyle büyüyen bir otoritenin izlerini taşıyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, önümüzdeki dönemlerde yapılan kazılarda daha fazla bilgi elde etmeyi planladıklarını belirterek, "Şu an sadece küçük bir kısmını bulduk. Kazılan alan çok büyük, ama büyük bir yapının köşesini bulabildik," dedi. Bu yeni keşif, Kültepe'nin tarihi ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.