Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, “Kayseri turizm anlamında hak etmediği bir yerde”

Kültepe Kazı Alan Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına konuk olarak Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Kültepe Kazı Alan Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri’nin turizm alanında hak etmediği bir yerde olduğunu, bunun sebebinin ise Kapadokya’nın yanında kalması olduğunu belirtti. Başkan Kulakoğlu, Kayseri’nin turizm alanında daha da gelişmesi için Kayserililerin daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı. Başkan Kulakoğlu, “Kayseri hak etmediği bir yerde turizm anlamında. Turizm açısından gerçekten bu kadar kıymetin olduğu, hem eski çağlardan hem yeni çağlardan birçok medeniyetin yaşadığı bir yerin, belki dezavantajı sadece şimdiki turistik Kapadokya'nın yanında kalması. Yani merkez orası olduğu için Kayseri bu yerini alamadı, daha öne çıkamadı. Ama sanıyorum beraber iki şehrin ya da Kapadokya alanının bütüncül olarak değerlendirilmesiyle herhalde güzel olacaktır ama bunda da Kayserililerin de biraz daha fazla çalışması gerekecektir. Kayseri'de son 10-15-20 yıldır Kapalıçarşı'da çok fazla yabancı turist göremezsiniz. Hiç yok hatta, yani birkaç kişi varsa var. Çoğunu da bize gelen, bizim araştırmacılardır. Burada yerel halkın da bundan faydalanması gerekiyor; ticaret ya da bu onun sattıkları halısıdır ya da hediyelik eşyasıdır. Belki diğer taraftan, altyapı oluşturmak için hediyelik eşya üretimine de biraz ağırlık verilmesi lazım” şeklinde konuştu.