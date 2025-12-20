Kültepe-Koramaz Derneği’nden 2025’te kültür ve tarihe güçlü katkı

Tarihçi ve Kültepe-Koramaz-Kapadokya Tarih ve Kültür Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, derneğin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025 yılı boyunca Anadolu mirasını yaşatmak, Türk dili, tarih ve kültürüne katkı sunmak amacıyla önemli çalışmalara imza atıldığını ifade eden Erkiletlioğlu, dernek ile Talas Belediyesi iş birliğiyle Talas’ta bir sokak ve meydana Türkçe Sokağı adıyla Türk diline hizmet eden öncü şahsiyetlerin eserleriyle donatılarak kültürel kimlik kazandırılmasının sağlandığını belirtti.

Halit Erkiletlioğlu’nun paylaşmış olduğu bilgilere göre bir yıllık süre içerisinde; tamamiyle bilimsel makalelerden oluşan ‘Kültepe Koramaz Kayseri’ isimli kitabın yayınlanmasıyla birlikte geniş Kayseri tarihine yeni bir kaynak kazandırıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi’yle derneğin öncülüğünde Rifat Kurban’ın hazırlamış olduğu ‘Kültepe – Koramaz’ Dijital Rehberi hayata geçirildi ve vatandaşların Kültepe-Koramaz Vadisi gezilerinde bölgenin tarihini ve kültürel yapısını net ve doğru bir şekilde gözlemleyebilmeleri adına detaylı bir kaynak hazırlandı.

Bununla birlikte Kültepe’nin UNESCO’ya kalıcı üye yapılması kapsamında yapılan çalışmalarda öncü rol alındı.

Ağırnas’ın meşhur yöresel yoğurdunun yapıldığı ‘Dorak Yoğurdu Taşı’na ‘coğrafi işaret’ alınması üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularda bulunuldu ve Kültepe kazısıyla Kore Milli Kültürel Miras Enstitüsü arasında yapılan işbirliği projeleri kapsamında Kültepe kazılarına yoğun destek sağlandı.

EĞİTİMLER VE KONFERANSLARLA DOLU BİR YIL GEÇİRİLDİ

Bunun yanı sıra ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ile birlikte düzenlenen; Yağmur Tunalı ve Mustafa Veysi Dörtbudak’ın da katılmış olduğu etkinlik ile Türk Edebiyatının değerli ismi, ‘Bayrak Şairi’ olarak bilinen Arif Nihat Asya saygıyla anıldı. Bilim camiasının değerli isimlerinden Profesör Doktor Ali Demirsoy’un ‘Ustaca Yaşama’ ve Eşref Atabey’in ‘Suyun Hikayesi’ konulu konferansları bilim dünyasında yankı uyandırdı. Yine aynı şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen ve Gürsel Korat’ın konuşmacı olduğu ‘İç Anadolu’nun Değerleri’ konferansı yoğun ilgi gördü. ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen; Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu ile Oğuz Elbaş’ın da konuşmacı olarak katılım sağladıkları ‘Kültepe’den Fısıldayan Ezgiler’ konulu konferans yoğun ilgi görürken Kent Konseyi işbirliğiyle Halit Erkiletlioğlu’nun ‘Dünyanın İlk Hastanesi’ ve büyük koleksiyoner Mehmet Akgül’ün ‘Koleksiyondan Müzeye’ konulu konferansları da bilim dünyasına ışık tuttu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Öğretmen Akademisi’ programlarında uzman dernek üyelerince büyük katkılarda bulunuldu ve 120 öğretmene Bilgin Yazlık ve Fikri Kulakoğlu tarafından Kültepe üzerine geniş tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı, 13’üncü Mimarlık Festivali’nde ise Koramaz Fotoğraf Sergisi’ne de katkılarda bulunuldu.