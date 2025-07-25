Kültepe Müzesi'nde Son Aşama: Kayadan Oyma Mimari Projesi Tamamlanıyor

Kültepe Kaniş-Karum, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. Burada gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan eserler, müze tamamlandığında sergilenecek. Müze, modern teknolojilerle donatılarak, tarihsel mirası çağdaş bir anlayışla sunmayı amaçlıyor.

İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Müzenin iç yapısındaki ince işçiliklerin sürdüğü ve teşhir-tanzim çalışmalarının eş zamanlı olarak ilerlediği belirtiliyor. Kayadan oyma mimari yapısının büyük ölçüde tamamlandığı, inşaat faaliyetlerinin yanı sıra eser toplama sürecinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütüldüğü ifade ediliyor.

Kayseri’nin Kültürel Vizyonu

Kültepe Müzesi, Kayseri’nin kültür yatırımları arasında önemli bir yere sahip. Bu proje, kentin marka değerini artırmanın yanı sıra, uluslararası düzeyde tanıtımına da katkı sağlayacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kültepe Kaniş-Karum, müzenin tamamlanmasıyla birlikte daha fazla dikkat çekecek.

Geleceğe Dönük Umutlar

Müze, Kayseri’nin tarihi derinliğini ve kültürel zenginliğini sergileyerek, şehri adeta bir açık hava müzesine dönüştürmeyi hedefliyor. Projeye emek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, Kültepe Müzesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin turizm potansiyelinin de artması bekleniyor.