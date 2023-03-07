Kültepe Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alanında bir ilk olacak kayadan oyma Kültepe Müzesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde “150. Yılda 150 Proje” çerçevesinde Kayseri’yi “Müzeler Şehri” yapma yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’ni hayata geçiriyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bağpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden kayadan oyma müze projesini yerinde inceleyerek, son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’dan bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, vefat eden depremzedelere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyerek, 2023 yılında şehirdeki yatırım ve hizmetler ile ilgili hem proje hem de yatırım boyutunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Büyükkılıç, çalışmaların yaz kış demeden devam ettiğine vurgu yaparak, “Şu anda Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde bulunuyoruz. Bu bölgede hatırlanacağı üzere 24 bin civarında tabletimizi de içerecek olan ve içine alacak olan Kültepe Müzesi ile ilgili çalışmalarımızı oyma şeklinde bu bölgede yapıyor, yaptırıyoruz. Yaz-kış demeden çalışma devam ediyor. Depremle ilgili de hiçbir sıkıntı olmadan çalışmalarımız yine burada devam etti” diye konuştu.

Müze çalışmalarının yüzde 65’leri geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz burayı tabi müze olarak değerlendireceğiz. Çalışmalarımız yüzde 65’leri geçti. 3-4 aya kadar, yüklenici firmamızın verdiği bilgiler, genel sekreterimizin de verdiği bilgiler doğrultusunda inşallah hayata geçireceğiz. Kültür Bakanlığımızla da görüşmelerle gerek Anadolu Medeniyetler Müzesi’ndeki, gerekse yurt içinde nerede varsa Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan tabletleri önemli bir çalışma olarak burada müzeleştireceğiz ve insanlığın hizmetine sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Ticaretin merkezi, hayırsever insanların şehri Kayseri’mize yakışır ve layık bir müze diye buradan paylaşıyoruz. Hem tarihimize sahip çıkıyoruz, hem de ilklere imza atıyoruz. Hakikaten alanında da ilk defa yapılan oyma müze olarak nitelendirebiliriz. Benzerleri belki daha küçükleri vardır ama bizim bu gerçekten herkes tarafından bir ilk olarak nitelendirilecek önemli bir çalışma diye burada görüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ile Bayar Özsoy da eşlik etti.

Kültepe Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserler için Kültepe Müzesi Projesi hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel birikim bu müzede sergilenecek.