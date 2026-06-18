Kültepe Örenyeri'nde Yeni Sezon Çalışmaları Yerinde İncelendi

Ziyaret kapsamında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya gelen Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve Müze Müdürü Gökhan Yıldız, yürütülen çalışmalar ve yeni sezon planlamaları hakkında bilgi aldı. Kültepe’de devam eden arkeolojik kazı faaliyetleri, elde edilen bulgular ve sezon boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Şükrü Dursun, Kültepe’nin Anadolu tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kazı çalışmalarında görev alan ekibe başarılar diledi.

Kültepe Örenyeri’nde sürdürülen kazı çalışmalarının, bölgenin kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.