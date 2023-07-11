Kültepe'ye gelen misafirler 4 bin yıl öncesini yaşayacak

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde başlanan 3 projenin tamamlanmasıyla, alana gelen misafirler 4 bin yıl öncesini yaşama imkanı bulacak. Yapımı devam eden Ziyaretçi Merkezi, Asurlu Tüccarlar Mahallesi ve Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'nin tamamlanması ile bölge dünyaya tanıtılacak.

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  • 11.07.2023 10:00
  • Güncelleme: 11.07.2023 10:44
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Kültepe'ye gelen misafirler 4 bin yıl öncesini yaşayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde başlanan 3 projenin tamamlanmasıyla, alana gelen misafirler 4 bin yıl öncesini yaşama imkanı bulacak. Yapımı devam eden Ziyaretçi Merkezi, Asurlu Tüccarlar Mahallesi ve Kayadan Oyma Kültepe Müzesi’nin tamamlanması ile bölge dünyaya tanıtılacak.

Kayseri - Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe - Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi ve Asurlu Tüccarlar Sokağı da hayata geçiyor. Yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi, Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde 14 evden oluşan ’Asurlu Tüccarlar Sokağı’ ve Ziyaretçi Merkezi projelerinin tamamlanmasıyla Kültepe’ye gelen misafirler 4 bin yıl öncesini yaşayacak. Projelerin tamamlandığında Kültepe’nin cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Neredeyse 100 yılı bulan bir serüvenin içerisinde 75. yılı doldurmuş bulunuyoruz. Ankara Üniversitesi adına kazı başlatıldı, Tarih Kurumu tarafından destekleniyordu ilk kazılar. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla kazılar yapılıyor. 75. yıla geldiğimizde aslında Kültepe kazıları sadece Kayseri’nin, Anadolu’nun değil bütün Yakın Doğu’nun ya da bütün eski çağın aydınlatılması için son derece önemli bilgiler verdi. Hem mimarlık kalıntıları hem de içlerinde bulunan başta tabletler olmak üzere birçok arkeolojik eser bugün müzeleri dolduruyor. Şu anda büyük bir çabayla yapılan 3 önemli proje var Kültepe’de. Bunlardan bir tanesi Ziyaretçi Merkezi. Hemen ören yerine girerken kazı evinin bahçesi içerisinde bir ziyaretçi merkezi hemen hemen 1 sene içerisinde yapıldı. Açılışı yapılarak ziyaretçiye sunulacak. Bunları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli maddi destekleriyle yapılıyor, tabi bakanlığımızın izniyle. Bu projenin yanında Karum alanında başka projemiz var; Asurlu Tüccarlar Mahallesi dediğimiz proje. Daha önce kazısı yapılmış alanda eski kazı mimarlarından Mahmut Akok’un yaptığı canlandırmadan yola çıkarak orada bir mahalle oluşturuldu. Bununla beraber daha büyük proje ise hemen Sivas yolu üzerinde Koramaz Vadisi’nin girişindeki bir tepenin altında da Türkiye’nin ilk kayadan oyma müzesi yapılıyor. Boyutlarıyla ve içinde sergilenecek olan eserleriyle birlikte başka bir örneği olmayan bir proje olacak. Tamamlandığında Kültepe gerçek anlamda bir cazibe noktası haline gelecek" dedi.

"Rüyamız gerçek oluyor"

Projelerin Türkiye’de örneğinin olmadığını da sözlerine ekleyen Kulakoğlu, "Ziyaretçi Merkezi’nde amaç gelen misafirlere ilk bilgileri sunmak. Kültepe ait arkeolojik eserlerin bolca sergileneceği, tabletlerin sergileneceği bir müze olacak. Bu projenin benzerleri Türkiye’de çok var. Ören yerlerinin girişinde ziyaretçi merkezi çok sayıda var. Ama buradaki kadar orijinal bilgiler, orijinal resimler, replikaların olduğu başka bir yer bilmiyorum. Kültepe, Kültepe olalı böyle bir şey görmedi. 75 yıl sonra rüyamız gerçek oluyor. Başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi Kültepe’ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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