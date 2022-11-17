Kültepe Ziyaretçi Merkezi Hayata Geçirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde, modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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  • 17.11.2022 10:39
  • Güncelleme: 17.11.2022 11:04
Kültepe Ziyaretçi Merkezi Hayata Geçirildi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde, modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihe sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı merkez olan, Anadolu’da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum’da hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni inceledi. Kültepe’nin girişindeki bir noktada yer alacak ve yapımı son aşamaya gelen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan merkez hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kültepe’de yapılan arkeolojik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kültepe bizim sevdamız. Burada değerli hocamızın başkanlığında yürütülen çalışmaları hepimiz biliyor ve takip ediyoruz. Burada, yapılan çalışmalarda ne oluyor, ne bitiyor, hem yerinde görmenin hem de sergideki eserleri paylaşmanın yanı sıra, bir bakıma da eğitim merkezi mantığında üniversitemizden öğrenciler geldiğinde onlara imkân vermek adına güzel bir çalışma yapılmış oldu” diye konuştu. Kayserililerin Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni gezmelerini ve ilginç tarihi bilgileri yerinde görmelerini isteyen Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizi ve ziyaretçi dostlarımızı bekliyoruz. Burada butik bir ziyaretçi merkezi ile Kültepe Kaniş Karum’daki yapılan çalışmalar ile ilgili rahatlıkla bilgi edinebilirler” dedi. Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizi açıkçası kıskanan çok meslektaşımız var. Yapılan şimdiki 3 projeyle birlikte gelişen Kültepe kazılarını bütün meslektaşlarımız kıskanıyor. Allah razı olsun. Umarım bunların tamamlanmış halini müzenin ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ni de beraber görmek mümkün olur. Kültepe’nin neredeyse yüz yıldır süren kazıların hayalleri burada gerçekleşmiş oluyor. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki tek örnek

Kültepe hakkında bilgilerin yanı sıra ilginç bilgilerin yer alacağı ve Türkiye’deki tek ve en güzel örneklerden bir tanesi olacak olan Ziyaretçi Merkezi’nde, Kültepe’nin en çok bilinen eserlerinin en büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir pano ile binanın girişi de süslendi.

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İHA

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