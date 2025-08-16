Kültür Emperyalizmine Direniş: Ayşe Böhürler, Anadolu Buluşmalarında Konuştu

Konuşmasına “Bugün aile niçin bu durumda?” sorusuyla başlayan Böhürler, kültür endüstrisinin kapitalist sistemin hizmetinde olduğunu vurguladı. Kültür ve teknolojinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Böhürler, sosyal medya ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla kültür emperyalizminin yeni bir evreye geçtiğini ifade etti.

Dijitalleşme ve Kültürel Dönüşüm

Böhürler’e göre, kültür emperyalizmi yalnızca yaşam tarzlarını değil, bireyin genetik yapısına kadar müdahale eden bir dönüşüm sürecini tetikliyor. Bu dönüşümün aileyi ve toplumu da kökten etkilediğini belirten vekil, “Bu çağ artık değişim değil, dönüşüm çağı” diyerek, bireyin ilahlaştırıldığı bir düzene karşı uyarıda bulundu.

Yapay Zeka ve Yeni Kodlar

Yapay zekanın bu dönüşümün kodlarını taşıdığını söyleyen Böhürler, Müslümanların bu süreci doğru okumaları gerektiğini, Batı’yı iyi tanıyan ve hakikati arayan bireylerin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte kültür emperyalizminin araçlarının çoğaldığını belirten Böhürler, bu sürece karşı “bir tür kültürel gerilla savaşı” verilmesi gerektiğini ifade etti.

Geleneksel Kimliğe Sahip Çıkma Çağrısı

“Bu çevrede yaşamak zorundayız ama bu gidişe karşı direnmeliyiz” diyen Böhürler, toplumların kültürel seviyesizliğe sürüklendiğini, geleneksel kimliğe ve gerçek değerlere sahip çıkarak bir direniş hattı oluşturulması gerektiğini savundu. Umudu kaybetmeden, dirençle ve bilinçle bu çağın meydan okumalarına karşı durulması gerektiğini dile getirdi.