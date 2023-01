Kültür sanat Talas'ta yükseliyor

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Talas Kültür Sanat’ etkinliklerinde aralık ayı boyunca 8 farklı etkinlik düzenlendi.

Tiyatrodan konsere, söyleşiden sergiye birçok farklı programın gerçekleştirildiği Talas Kültür Sanat etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaşa ve her kesime yönelik programlar hazırladıklarını dile getirerek; “Yaklaşık 3,5 yıldır Talas’ta birçok önemli kültür sanat etkinliğine imza attık. Kültür ve Turizm Bakanlığından, Jandarma Genel Komutanlığından koro ve bandoların yanı sıra ülkemizin sevilen sanatçılarını, akademisyenlerini, halk dansları topluluklarını, şairlerini, yazarlarını, sosyal medya fenomenlerini, tiyatro topluluklarını ve müzik gruplarını Talaslı hemşehrilerimizle buluşturduk. Şimdi de Talas Kültür Sanat adı altında yeni bir konseptle aylık takvimler halinde etkinlikler düzenliyoruz. Bu çerçevede aralık ayını geride bıraktık. Her yaşa ve her kesime hitap eden etkinlikler çerçevesinde hem çocuklar hem de yetişkinler için tiyatroların yanı sıra konser, konferans, söyleşi, anma programı ve fotoğraf sergisi düzenledik. Vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler, her program dolu salonlar önünde gerçekleşti. Bu programlara büyük ilgi gösteren ve bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Yalçın, ocak ayında da benzer bir takvimle Talaslı ve Kayserili sanatseverlerin karşısında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan aralık ayı Talas Kültür Sanat takvimi, araştırmacı yazar Dursun Gürlek ile yapılan söyleşi ile devam etti. Yetişkinler için Ziyafet Sofrası, çocuklar için Çarpım Tablosu tiyatro oyunları ile ilerleyen etkinlikler, sırasıyla Atatürk Kayseri’de fotoğraf sergisi, Nurullah Genç’in Başarı Bedel İster konferansı ile devam etti ve Turgay Anar’ın ölüm yıl dönümünde Mehmet Akif’i anlattığı anma programı ile son buldu.

Taksim trio büyük ses getirdi

Öte yandan aralık ayı kültür sanat takviminde en çok ses getiren ve büyük ilgi gören program ise Taksim Trio konseri oldu. Erciyes Kültür Merkezinde tamamen dolu salonda gerçekleşen konserde ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin yanı sıra kanunda Aytaç Doğan ve bağlamada Ahmet Tunçbilek sahne aldı. Müzikseverlere keyifli saatler yaşatan konseri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay mensupları da eşleriyle birlikte izledi.