Kültür ve Edebiyatın Nabzı Kayseri'de Attı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde yapılan toplantıda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve şube başkanları Türkiye Yüzyılında kültürün ve edebiyatın yerini ve önemini konuştular.

Toplantının açılışı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Basın toplantısının ardından toplantıya geçildi. Toplantıya Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan’ın yanısıra, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Küp, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve Türkiye’nin 20 farklı ilinden gelen Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanları katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu yaptı. Hüsrevoğlu konuşmasında kültür ve edebiyatın önemine değinerek Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak birçok kültürel etkinliği gerçekleştirdiklerini bugün de çok kıymetli şeref başkanımız rahmetli Mehmet Doğan ağabeyden sonra ilk toplantının Kayseri’de olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını, böylesi müstesna bir toplantıya 15. Geleneksel Şubeler toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Toplantının Türkiye’deki kültürel ve edebiyat alanındaki çalışmalara yön vereceğine inandığını bu yüzden bu iki günlük toplantının ülkenin kültür, sanat ve edebiyatının gelişmesine büyük katkısı olacağına inandığını vurguladı. Toplantıda kendilerine destek veren başta İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ne, Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın’a ve Kızılay Kayseri Şubesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise toplantı ile ilgili bilgiler verdi. Burada edebiyatın geleceğinin konuşulacağını, Türkiye Yüzyılı’nda nasıl bir kültür ve edebiyat dünyasının şekilleneceği ile ilgili istişareler ve bilgi alışverişi olacağının altını çizdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında şunları kaydetti,

“Kadim şehrimiz Kayseri’de 15. Türkiye Yazarlar Birliği Şubeler ve Temsilciler Toplantısı’nı yapıyoruz. Biz Kayseri’ye bundan birkaç yıl önce Şehir Tarihi Kongresi için de gelmiştik. Kayseri bizim açımızdan hem kültürün hem maneviyatın başkentidir. Gerçekten bir medeniyet şehridir. Bugün Türkiye’nin yaklaşık 20’nin üzerinde şehrinden gelen Yazarlar Birliği Başkanları, temsilcilerimiz, genel merkez yönetiminden arkadaşlarımız, gazeteci, şair, edebiyatçı ve akademisyen temsilcilerimizle Kayseri Şubemizin ev sahipliğinde bir araya geldik. Şubeler Toplantısı’nda hem şubeler olarak gelecek yıllara dair vizyonlarımızı ortaya koyuyoruz. 15. Şubeler Toplantısı’nda 50. yılına gelen Türkiye Yazarlar Birliği’nin ikinci 50. yıl vizyonu ne olacak konusu üzerinde konuşacağız. Tabi bu şube toplantısı bizim en buruk toplantılarımızdan bir tanesi oluyor. Kurucu, Şeref Başkanımız Mehmet Doğan ağabeyimizin olmadığı ilk toplantı. Bu anlamda o da Kayseri’nin kültür, sanat ve maneviyat yönüne çok vurgu yapardı. Burada Mehmet ağabey olmadan buluşmuş olmamız da manidar diye düşünüyorum. Yine burada edebiyatın da geleceğini konuşuyoruz. Kültürün ve sanatın geleceğini konuşuyoruz. Aslında buna bir Erciyes buluşması da diyebiliriz. Türkiye’nin en zirvesinden Türkiye Yüzyılı’nın kültür, edebiyat, sanat, fikir gündemini konuştuğumuz bir platform olarak düşünüyoruz. Geleceğe dair biz ikinci 50. yılımızın projeksiyonunu sunarken Türkiye Yüzyılı’nın da projeksiyonunu da sunacağız. Bunlar arasında çok önemli önümüzdeki yıllara damgasını vuracak konular var. Bunlar arasında söz gelişi yapay zeka teknolojileri ile edebiyatın ilişkisini, gençliğin edebiyatla ve şiirle ilişkisini masaya yatırıyoruz. Şubelerimizin zaten gençlerle yakın ilişkisi var. Özellikle yapay zeka teknolojilerinde üretilen eserler, ürünler gerçek anlamda edebiyatı yok eder mi sorusu zaman zaman soruluyor. Yapay zeka konusu ile ilgili olarak biz tabi önemli fırsatlar ve avantajlar sunduğunu düşünüyoruz ama Türkiye Yazarlar Birliği için insanın her zaman merkezde olduğunu ve bizim kadim geçmişimizi geleneğimizi dikkate alarak yürümek gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Burada inşallah belki mütevazi ama çok anlamlı, gelecek 50 yılımızı ve Türkiye Yüzyılı’nın en önemli konularını ele alıyoruz. Bu anlamda 15. Şubeler Toplantısı çok kıymetli ve değerli diye düşünüyorum. Özellikle bunu Türkiye’nin kalbi, milli mücadele yapılırken zorluklar yaşandığında Kayseri’nin yine bir liman gibi düşünüldüğü bir dönemde biz tüm dünyada edebiyatın, kültürün, sanatın acaba teknolojiler, yapay zekalar, dijitalleşme karşısında kayıp mı edecek yok mu olacak sorusunun sorulduğu yerde diyoruz ki hayır yok olmayacak. Yine Kayseri’ye sırtımızı dayadığımız gibi Erciyes zirvelerinden edebiyatımızın, kültürümüzün, sanatımızın buradan dünyaya yeni sözlerinin olduğunu söyleyeceğimiz bir toplantımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra programda, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’da bir konuşma yaparak kültür ve edebiyatın önemine vurgu yaptı. Üniversite olarak kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerinin altını çizerek bundan sonraki süreçte de, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile işbirliği içinde çalışmaktan ve ortak projelere imza atmaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Daha sonra ise Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Kayseri eski Müftüsü ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven’de bir konuşma gerçekleştirerek yazarlar birliğinin Kayseri’deki faaliyetlerinin önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından programın öğleden önceki bölümü Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan ve faaliyetleri ile ilgili görsellerin yer aldığı kısa film gösterimi ile sona erdi.

Programın ikinci bölümünde, şube başkanlarının konuşmalarına geçildi. Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanları sırasıyla söz alarak toplantının gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini, önerilerini ve şubelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdiler.

