Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: “Kayseri’de gastronomi ve balon turizmi esaslı kültür yolu festivali planlıyoruz”

Bakanlığın kültür yolu festivalleri hakkında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek Soğanlı’da da balon turizmini yükseltme hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yazgı, “Buraların turizm kapasitesiyle birlikte Valilik ve yerel yönetimlerimizle birçok festivalleri sürdürüyoruz. Bir yandan da Kayseri’nin gastronomisini çok önemsiyoruz. Bakanlığımız olarak Gastronomi üzerinde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz, Kayseri bu hususta çok şanslı. Bu alanları kapsayacak bir kültür festivalini hep beraber bunun planlamasını yapacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı; Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm beraberindeki protokol, Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi açılışı sonrası Soğanlı Vadisi’nde yapılan restorasyon ve turizm çalışmalarını incelemek üzere ziyarette bulundu.

Kapadokya’nın büyük bir alan olduğunu, Ürgüp ve Göreme’yle sınırlandırılacak bir yer olmadığını belirten Bakan Yardımcısı Yazgı, “Kapadokya’yı içerisinde Aksaray’dan Niğde’ye ve Kayseri’ye kadar bütünsel düşünmek zorundayız. Turistlerin doğru bir gezi rotasıyla mümkün olduğu kadarıyla daha uzun süreli kalmasını sağlamakla turizmi geliştirebiliriz. Bizim önceliğimiz, mevcut olan yerlerin turizme kazandırılmasıdır ve restorasyonların hızlı bir şekilde yürütülmesidir” dedi.

Bakanlığın kültür yolu festivalleri hakkında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek Soğanlı’da da balon turizmini yükseltme hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yazgı, “Buraların turizm kapasitesiyle birlikte Valilik ve yerel yönetimlerimizle birçok festivalleri sürdürüyoruz. Bir yandan da Kayseri’nin gastronomisini çok önemsiyoruz. Bakanlığımız olarak Gastronomi üzerinde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz, Kayseri bu hususta çok şanslı. Bu alanları kapsayacak bir kültür festivalini hep beraber bunun planlamasını yapacağız” dedi.