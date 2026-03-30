Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Kayseri bizim için çok kıymetli

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Bakanlık olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan iş birliklerine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mumcu, “İnşallah bugüne kadar yaptığımız güzel iş birliklerini bundan sonrada çok kıymetli bir şekilde devam ettireceğiz. Sayın bakanımızın bu konudaki talimatı nettir. Tüm sahadaki bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz malumunuz Kayseri noktasında çok hassas süreç yürütmekteyiz. Milletvekillerimizle, komisyon üyesi eski bakanlarımızla birlikte sizlerle ve sayın valimizle birlikte çok kıymetli güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Malumunuz Kayseri’de yine önümüzdeki süreçte Kültür Yolu Festivalleri olacak. Onun dışında yapılan birçok aktivitemiz oluyor” şeklinde konuştu.

Mumcu, Erciyes Kayak Merkezi’nden de övgüyle bahsederek, “Kayak tesisimiz var. Türkiye’nin en güzel kayak tesislerinden bir tanesi. Bu yıl kar maşallah çok da güzel devam ediyor. Oraya da Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüzün özel çalışmaları oluyor. Sayın bakanımızla da bu süreçleri yürütüyorsunuz” dedi.

Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde kitap fuarına ziyaretçi geldiğini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içine alacak şekilde 17-26 Nisan günleri arasında 8’inci Kayseri Kitap Fuarı’nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Kayseri’yi sanayi ve ticaretin merkezi olmasının yanı sıra, kültür, turizm, gastronomi alanlarında da güzel eserlere imzaların atıldığını anlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Türk kültürünün önemli başkentleri arasında yer alması için TÜRKSOY Türk Dünyası Başkenti adaylığı sürecinden de bahsetti.

Büyükkılıç, İncesu Örenşehir’de mozaik yapıların çıktığı arkeolojik kazılar sonrası bölgenin ören yeri ilan edilmesinden dolayı Bakanlığa teşekkür ederek, Kayseri için büyük zenginlik olacağını, kentin 8 farklı noktasında kazı çalışmaları yaptıklarının altını çizdi.