Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'

62’nci Kütüphane Haftası vesilesiyle Millet Bahçesi’nde yer alan İl Halk Kütüphanesi açılış programı düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Kütüphaneler hamlesiyle ülkemizin dört bir yanında önemli bir atılım gerçekleştirdik. Son 8 yılda 221 kütüphaneyi hizmete sunduk. 320 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık. Bununla da yetinmiyor 100'e yakın kütüphanemizi de yeniden yapılandırmaya, sıfırdan inşa etmeye ve restorasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu rakamlar sadece fiziki dönüşümü değil aslında aynı zamanda zihinsel ve kültürel bir dönüşümü de ifade etmektedir. Artık kütüphaneler bilginin üretildiği sanatın ve yaratıcılığın geliştiği sosyal etkileşimin güçlendiği çok güçlü bir yaşam alanı merkezidir. Modern tasarımları, zengin koleksiyonları, güçlü dijital altyapıları, çocuk ve genç odaklı bölümleri, atölye ve etkinlik alanlarıyla kütüphanelerimiz her yaştan bireyin öğrenmesine imkan tanıyan, üretimi teşvik eden ve toplumsal etkileşimi güçlendiren çok yönlü bir yaşam merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Mumcu, şöyle konuştu: “Kayseri Millet Kütüphanemizde bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Burası gençlerimizin hayallerini kurduğu kendini geliştirdiği ve gençleri hazırladığı güçlü kültür ve bilgi merkezidir. Kütüphane Haftası dolayısıyla emek veren tüm kütüphanecilerimizi, akademisyenlerimizi ve kültür hayatımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmaların merkezinde gençlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı daha bilinçli ve daha üretken bireyler olarak yetişmesi vardır. İnanıyorum ki kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek. Nesillerin yetiştiği en sağlam zeminler olmaya devam edecektir. Bu yıl hizmete kavuşmuş olan İl Halk Kütüphanemiz de bizlere ev sahipliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda zirveye taşınan hizmet anlayışının da birer tezahürü. Kararlılıkla hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu aynı zamanda kültürün, bilginin ve medeniyet değerlerimizin yükseldiği bir çağın adıdır. Bu yüzyılın temelinde okuyan, düşünen, üreten dünyayı anlayan ve anlatan bir nesil var. Bizde kütüphanelerimizi güçlü Türkiye'yi ve yarınları inşa edecek neslin en donanımlı, bilinçli ve üretken şekilde yetişmesi için vazgeçilmez birer eğitim ve gelişim merkezi olarak konumlandırıyoruz. Bizler 'oku' emriyle şekillenmiş bir inanç ve irfan geleneğinin mensuplarıyız. Bu anlayış kütüphanelerimizin ve hayatımızın merkezine oturduğu en temel değerlerden biri olduğunu gösteriyor. Kütüphanelerimiz sadece kitapların raflarda sıralandığı mekanlar olmaktan çıkıyor artık. Kütüphanelerimiz aynı zamanda milletimizin hafızasını da diri tutuyor.”

Vali Gökmen Çiçek ise, “Geçen sene Tomarza'dan gurbete gitmiş bir ailenin evladı Millet Bahçesi'nde gezerken, karşılaşmıştık. Dedi ki:’ Sayın Valim, eskiden Türkiye ile Avrupa kıyaslamasında bambaşka şeylerden bahsediliyordu’. Kütüphaneye arkadaşıyla beraber gelmiş, ‘kütüphanede gördüklerim bizim yaşadığımız yerlerde yok’ dedi. Gerçekten öyleydi. Ben Gebze doğumluyum. Almanya'dan gurbetçiler gelirdi. Ülkelerinde olan şeyleri anlattıklarında hayranlıkla dinler şaşırırdık. Ama şimdi geldiğimiz noktada bizim yaptığımız kütüphaneler, bizim çocuklarımıza sunduğumuz imkanlar, Avrupa ülkelerinde böyle bir kütüphanenin olmadığı iddia ile söylenir. Çünkü Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın son konseptiyle, artık kütüphaneler sadece kitap okunan yer değil aynı zamanda yaşam alanlarına çevrilmiş. Kütüphaneye giden bir öğrenci akşama kadar dışarıya hiç çıkmadan, bütün ihtiyaçların bulunduğu kütüphane içerisine giderek orada ilimle meşgul olabiliyor. Kayseri'de en çok keyif aldığım taleplerden birisi ‘Sayın Valim Kütüphanemiz gece 23.00'e kadar açık. Lütfen bir saat daha ileri atın kapatma saatini’ talebi. Bu talepten çok hoşlanıyorum. Daha geçen gün Kocasinan'da öğrencilerimiz gelip, 22.00'de kapanan kütüphanenin 23.00'de kapanması talebini ilettiler. Dolayısıyla belediye başkanlarından da böyle bir talep olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde söylemek isterim. Orada artık hayatın bitmediği, yaşamın devam ettiği güvenli bir ortamda ders çalışma talebi, geç saatlere kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANELERİN İÇİNDEKİ SOSYAL ALANLAR BÜYÜLEYİCİ OLUYOR"

Sözlerini sürdüren Vali Çiçek, "Bunun yanında kütüphanelerin içerisindeki sosyal alanlar gerçekten büyüleyici oluyor. Makarr-ı Ulema dediğimiz Kayseri'de, kütüphaneye bu kadar önem verilmesi beni çok mutlu ediyor. Binalar yapılıyor ancak sadece yapılarak bırakılmıyor. Yaşayan bir organizma gibi sürekli faal şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yapılan kütüphanelerin gerçekten hemen fayda sağladığını görmemiz mümkün. Bu kütüphanenin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldığını artık herkes biliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp Kültür Bakanlığımıza teslim edildi. Kültür Bakanlığımızda Sayın Bakanım, bütün buranın tefrişatını üstlendi. Büyük bir maliyetle burayı bu hale getirdik. Gençlerimizin hizmetine sunuldu. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ama Kültür Bakanlığı’mıza, özelde bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“YAKLAŞIK 2020-2025 DAHİL TOPLAMDA 10 MİLYON 534 BİN ZİYARETÇİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Gençlerimizi yüreklendirmek, onları sahiplenmek, onlara hem fiziki ortamları, hem de araç bağlamında internetinden ya da onların keyifli ortamlarda hizmet almasından, elbette ki keyif alıyoruz. 2025 yılında 15 kütüphanemize 346 bin 215 ödünç kitap alınmış olup toplam üye sayımız 378 bine ulaştı. Kapasitemiz burada 6 bin 450 kişi, 2025 yılındaki ziyaretçi sayımız da 1 milyon 893 bin yani 2 milyona neredeyse yaklaşan bir sayıya ulaşmış durumda. Kayseri'yi gerçekten okuyan, okutan ve okuyanı da seven, ona ortam sağlayan bir şehir olma yönünde gayretini sürdürüyor. 2026 yılının ilk 3 ayında da 9 bin 752 yeni üye, 436 bin ziyaretçi, 216 bin de basılı kitap sayısına ulaşan bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemlisi yaklaşık 2020-2025 dahil toplamda 10 milyon 534 bin ziyaretçi, son 5 yılda da Kayseri'ye 10 yeni kütüphane kazandırmak üzere kitabı severlere gerekli ortam sağladığımızı hatırlatıyorum. Elbette kütüphanelerin sadece kitapların bulunduğu ortam olmaktan öte internetiyle, bilgisayar odaları, ücretsiz fotokopi ya da sıcak çay ve çorba ikramıyla, güvenlik sistemleriyle, emanet dolaplarıyla, çalışma alanlarıyla, satranç köşeleri daha birçok imkanlarıyla ve ihtisaslaşma, bebek ve çocuk kütüphanelerini oluşturmak suretiyle adeta kitaptan ya da kütüphanelerden çok daha öte bir ortam sağladığımızı elbette söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Bu güzel mekanı şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten şehrimiz Türkiye'de dünya standartlarının üzerinde bir ilim irfan yuvası edinmiş oldu. İlişkiyi kurarak bu güzel eserin bakanlığımızca işletilmesindeki emeklerinden ve şehrimize katkılarından dolayı değerli Kültür ve Turizm Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“KAYSERİ'MİZ OKUYAN BİR ŞEHİR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Kayseri'miz okuyan bir şehir. Allah izin verirse diğer illerle olan aramızdaki farkı önümüzdeki günlerde çok daha fazla hissedeceğiz” diye konuştu.

"SON 5 YILDA 13 KÜTÜPHANEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “İlimizde son dönemde özellikle biliyorsunuz kütüphaneler konusunda çok büyük ivme kazanan, çok büyük çalışmalar var. Bu çalışmaları bazen yaptığımız etkinliklerde, bazen programlarda, bazen gelip burada kullanıcı olarak, faydalanarak görüyorsunuz. Son dönemde bakanlığımız, valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz, Kocasinan Belediyemiz ve Talas Belediyemiz başta olmak üzere çok çeşitli kütüphaneler yapıldı. Son 5 yılda 13 kütüphaneyi, işbirliği içinde hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.