Kültür ve Turizm Bakanı Kayseri'ye geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bizi dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri’ye geliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen İl Halk Kütüphanesi, tamamlanan inşaat ve donanım sürecinin ardından 24 Haziran 2025 Salı günü resmi olarak açılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kütüphanenin açılış töreni de gerçekleştirilecek.