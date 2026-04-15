Kültür ve Turizm İl Müdürü Dursun: Eğriköy Höyük kazısı başlatılacak

50’nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtında düzenlenen programa, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, turizmciler ve öğrenciler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından açıklamalarda bulunan Dursun, “15-22 Nisan her yıl Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Şehrimiz biliyorsunuz birçok doğal ve tarihi güzelliklere sahip. Özellikle son dönemlerde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in Soğanlı ve birçok noktada başlattığı çalışmalar, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle Bakanlığımız ve sektördeki bütün paydaşlarımızla beraber biliyorsunuz turizmde şehrimizdeki ziyaretçi sayısında her yıl artış oluyor. Her yıl yeni noktaların bilinirliği artıyor. Hafta kapsamında yine çeşitli programlar planlandı. Çeşitli paneller düzenlenecek. Okullarımıza gideceğiz. Orada öğrencilerimizle buluşacağız. Bunun dışında da çeşitli etkinliklerimiz olacak. Dolu dolu bir hafta planlıyoruz” diye konuştu.

“İNŞALLAH KAZILARIMIZ DEVAM EDECEK”

Kayseri’nin turizm değerlerine değinen Dursun, “Erciyes’imiz bu yıl çok sayıda misafir ağırladı. Gerçekten tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunun dışında çeşitli turizm noktalarında da benzer şekilde bilinirlik arttıkça ziyaretçi sayılarımızda da artış gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Soğanlı, Erdemli Vadisi, Yahyalı Kapuzbaşı, şehir merkezi, Kültepe ve Koramaz Vadisi gibi yerlerin ziyaretçi sayısı arttı. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Son dönemde özellikle Örenşehir, Ören Yeri oldu. Orası yakın zamanda yapılacak çalışmalarla ziyaretçiye açılacak. Bizim amacımız birçok değerimizin tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması. Bu anlamda çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizlerin aracılığı ile bir hususu paylaşmak istiyorum. Eğriköy Höyük kazısı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararına bağlı olarak Prof. Dr. Ekin Kozal hocamız tarafından başlatılacak. İnşallah bu yıl yeni bir değerimizin de ortaya çıkmasına yönelik adımlar atılıyor. Oradaki çalışmalarda açığa çıkınca şehrimiz tarih ve kültür anlamında önemli veriler sunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.