Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!

Ancak festivalin içeriği, bazı çevrelerce “popüler eğlenceye teslim olmuş bir kültür anlayışı” olarak yorumlandı.

Bunun en belirgin örneği konserlerde gençlerin açtığı alkole özendiren pankartlar oldu. ‘Aşk boş iş. İçip sabaha kadar bayılmaya ne dersin' yazılı anlamsız ve ifsada yönlendiren pankartların açıldığı konserler, Kültür Yolu Festivali'nin maksadını açıklar nitelikte.

Sanatın ve kültürel mirasın görünür kılınması hedefiyle yola çıkan organizasyon, konserlerin gölgesinde kalan yerel değerler ve tarihsel anlatılar nedeniyle eleştiri aldı. Özellikle yüksek bütçeli sahne şovları ve sponsorlu etkinliklerin, kültürel derinlikten uzak bir atmosfer yarattığı görüşü yaygınlaştı.

Bazı katılımcılar festivali “toplumsal birlikteliği pekiştiren bir deneyim” olarak değerlendirirken, kültür sanat çevrelerinden gelen yorumlar daha temkinli: “Kültür, sadece kalabalıklarla değil, anlamla buluştuğunda yaşar.”

Festivalin ardından Kayseri’nin kültürel kimliğine ne tür bir katkı sağlandığı sorusu, şehrin kültür ve sanat çevrelerinde hâlâ tartışılmaya devam ediyor.