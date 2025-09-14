  • Haberler
  • Gündem
  • Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!

Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!

Kayseri'de bir haftaboyunca birçok etkinlikle devam eden Kültür Yolu Festivali, hem coşkulu kalabalıkları hem de eleştirel sesleri bir araya getirdi. Yirmiye yakın popüler sanatçının sahne aldığı ve yüzbinlerce kişinin katılım gösterdiği etkinlik, şehrin kültürel haritasına sözde yeni bir soluk getirme iddiasıyla düzenlendi.

Kültür Yolu Festivali ile Kayseri'de Kültür 'Tavan' yaptı!

Ancak festivalin içeriği, bazı çevrelerce “popüler eğlenceye teslim olmuş bir kültür anlayışı” olarak yorumlandı.

Bunun en belirgin örneği konserlerde gençlerin açtığı alkole özendiren pankartlar oldu. ‘Aşk boş iş. İçip sabaha kadar bayılmaya ne dersin' yazılı anlamsız ve ifsada yönlendiren pankartların açıldığı konserler, Kültür Yolu Festivali'nin maksadını açıklar nitelikte.

Sanatın ve kültürel mirasın görünür kılınması hedefiyle yola çıkan organizasyon, konserlerin gölgesinde kalan yerel değerler ve tarihsel anlatılar nedeniyle eleştiri aldı. Özellikle yüksek bütçeli sahne şovları ve sponsorlu etkinliklerin, kültürel derinlikten uzak bir atmosfer yarattığı görüşü yaygınlaştı.

Bazı katılımcılar festivali “toplumsal birlikteliği pekiştiren bir deneyim” olarak değerlendirirken, kültür sanat çevrelerinden gelen yorumlar daha temkinli: “Kültür, sadece kalabalıklarla değil, anlamla buluştuğunda yaşar.”

Festivalin ardından Kayseri’nin kültürel kimliğine ne tür bir katkı sağlandığı sorusu, şehrin kültür ve  sanat çevrelerinde hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan: 'ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir'
Başkan Okandan: "ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir"
Hacılar'da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Hacılar’da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!