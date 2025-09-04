Kültür Yolu İsraf Yolu

Kayseri'yi devasa bütçeli Kültür Yolu Festivali'ne hazır hale getirebilmek için kentin her bir köşesi totemler, bilbordlar, raketler, afişler, flamalar ve bina üzeri dev pankartlarla donatıldı. Kamunun iki yıldır sıkı bir şekilde takip ettiği tasarruf tedbirleri yok sayarak yapılan ve en büyük ve önemli bütçesini konser giderleri oluşturan bu etkinlik, Kayseri'nin kültür dünyasında nasıl bir etki bırakacak?

Osman GERÇEK
Popüler sanatçılar tarafından verilecek ve büyük kalabalıkların izleyeceği konserler, şehrin kültür, sanat ve edebiyat dünyasına nasıl bir katkı sağlayacak, göreceğiz.

Adeta seçim döneminin şatafatlı tanıtımlarını andıran bu festival duyuruları için harcanan milyonlarca lira, bu şehrin hangi insanının hangi kültürüne katkı sağlayacak?

Kamu tasarrufu adıyla iki yıldır sıkı bir şekilde uygulanan tasarruf tedbirleriyle kamu kurumları kendi süreli yayını olan gazete, dergi, bülten, kitap vs. yayınlayamazken, bir top A4 kağıdının bile hesap sorulduğu bir zaman diliminde 'Kültür Yolu' adıyla oluşturulan, kültürle bağını kurmanın mümkün olmadığı bu festivallerle kime nasıl hizmet ediliyor?

Belki yüzbinlerce izleyici gencin coşup kendinden geçeceği kültürel erozyana sürükleyici konser etkinliklerini kültürle irtibatlandırmak ve meşrulaştırmak için aralara serpiştirilen, sergi ve sanatsal etkinlikleri, yapmış olmak için yapılan etkinlikler anlamına gelmiyor mu?
Şehrin en merkezi yerinde milyonlarca lira restorasyon masrafı verilerek oluşturulan ‘Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulunan kafe ve lokantalara alkollü içecek ruhsatı verip, bu şehrin insanlarını alkol belasına yakınlaştıran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu festival etkinliğinden de fazla birşey beklememek ve farklı bir anlam yüklememek gerekiyor.

 

Haber Merkezi
