Kültür Yolu Konserlerinin Gölgesinde El Sanatları Atölyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri'de popüler sanatçıların vereceği konserler dışında 9 tane de el sanatları atölyesi düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, bu yıl Kayseri’de 6-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 89 etkinlik yer alırken 9 tane atölye düzenlenecek. Konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak festival, 2025’te 20 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olacak.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İÇİN DÜZENLENECEK ATÖLYELER

Sim Sırma Nakış İşi, Bir Düğüm de Sen At, Ebru Atölyesi, Tespih Atölyesi, Hat Atölyesi, Deri Atölyesi, Seramik Atölyesi, İğne Oyası Atölyesi, Kat'ı Atölyesi isimli 9 tane atölye 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kayseri'nin çeşitli noktalarında düzenlenecek.