Kululu Dernek Yönetimi'nden Başkan Ayhan Arslan'a tam destek

Kululu ve Çevresi Sosyal, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği yönetim ve üyeleri; Akkışla Belediye Başkanı ve yeniden Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kendisini zayaret edip desteklerini esirgemeyen Dernek Yönetimine teşekkür eden Başkan Arslan, ''Desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.