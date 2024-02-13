Kululu Dernek Yönetimi'nden Başkan Ayhan Arslan'a tam destek
Kululu ve Çevresi Sosyal, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği yönetim ve üyeleri, hemşehrileri olan Akkışla Belediye Başkanı ve yeniden Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kululu ve Çevresi Sosyal, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği yönetim ve üyeleri; Akkışla Belediye Başkanı ve yeniden Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kendisini zayaret edip desteklerini esirgemeyen Dernek Yönetimine teşekkür eden Başkan Arslan, ''Desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.
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