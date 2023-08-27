Kulüp başkanlarından e-bilet açıklaması

Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından iki takımın kulüp başkanı ortak açıklama yaptı.

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  • 27.08.2023 01:04
  • Güncelleme: 27.08.2023 01:04
Kulüp başkanlarından e-bilet açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından iki takımın kulüp başkanı ortak açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında iki kulübün başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, müsabakayı değerlendirerek sözlerine başladı. Gülel, “Çok top kayıplarının olduğu, yeni transferlerin birbirine alışamadığı. Bu güzel havada keyifli bir futbol izlemediğimizi düşünüyorum. Umarım kısa zamanda toparlanırız. Bugün 7 tane yeni transfer vardı, dün gelen bir oyuncumuz bugün oyuna girmek zorunda kaldı. Birkaç hafta içerisinde dengemizi bulacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Ciddi sancılar yaşıyoruz”

Gülel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüpler Birliği’nde bir komite kurduk ve bu sene gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye e-bilet uygulaması. Bu konuda ciddi sancılar yaşanıyor. Çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte hareket ediyoruz, aynı fikirdeyiz. Çok nadiren beraber hak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Bu konuda çok gayret gösteriyoruz, sıkıntılar yaşanıyor. Bununla beraber futbolun kalitesinin artmasıyla birlikte taraftarında daha yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. E-bilet sıkıntısı tüm Türkiye’de yaşanan bir sıkıntı. Zaten geçmiş verilere baktığımız zamanda bu uygulamanın negatif bir konu oluşturduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Otyakmaz: “Takımlar gelecek adına umut vaat ediyor”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, “Antalyaspor ile aynı yerde kamp yaptık, aynı anda transfer yapmaya çalıştık. Daha önce hazırlık karşılaşması da oynamıştık. Başkanımın da söylediği gibi iki takım da tam hazır değil, yeni ve gelmekte olan transferler var. Bugün ilk antrenmanına çıkan oyuncuyu da sahaya atmak zorunda kaldık. Başkanımızın da dediği gibi hoş bir futbol olmadı ama iki takım da gelecek için bence umut vaat ediyor. Neticede iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Otyakmaz, e-bilet uygulamasına ilişkin de, “Son oluşturduğumuz komite ve sözleşmemiz de bitiyor. Bu komitenin e-bilet uygulamasına geçmesinin büyük etkisi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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