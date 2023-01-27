'Kuma tartışması cinayeti' davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

 Eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden yakını M.U.A'nın yanında bulunan Ahmet Özkan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve olay yeri keşfi sonrası tahliye edilen iş insanı M.A. son duruşmada 'Öldürme kastım yoktu' savunmasında bulundu. 

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  • 27.01.2023 17:01
  • Güncelleme: 27.01.2023 17:01
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'Kuma tartışması cinayeti' davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Geçen yıl 8 Şubat’ta, Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana gelen olayda M.U.A, halasının kızıyla evli olan ve İngiltere'de yaşan M.A'nın, Pınarbaşı'na geldiğini ve İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını öğrendi. M.U.A., arkadaşı Ahmet Özkan ile M.A'nın evine gitti. M.A. ve Ahmet Özkan, iş insanı M.U.A.'yı darbetti. M.A., yatak odasına gidip silahını alarak Ahmet Özkan'a ateş etti. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, arkasından ateş edilen M.U.A. kaçtı. İş insanı M.A., hastanedeki tedavisi sonrası tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olay yerinden kaçan M.U.A. ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanırken düzenlenen iddianamede, şüpheli şikayetçi sanık M.A. hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanık M.A'yı darbeden akrabası M.U.A. hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi iş insanı M.A.’nın, mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

TURUKSUZ SANIK M.A. ÖLDÜRME KASTIYLA YAPMADIM
Davanın ikinci duruşmasında tutuksuz müşteki sanık iş insanı M.A. ile avukatı Bekir Kumaş ve tutuklu müşteki sanık M.U.A. hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.A. mahkemesindeki ifadesinde, "Beni dövdüler, öldürmek istediler. Fırsatını bulup yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim. Öldürme kastıyla yapmadım” dedi.
Tutuklu sanık M.U.A. ise, "Asla Musa Aktaş'ı öldürme kastımız yoktu. Ablamı aldattığı için gözünü korkutmak istedim“ dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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