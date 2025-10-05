'Kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kumar ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla akademik rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Kumar Raporu verilerine göre kumara başlama yaşı 15’e indi. Kumar Raporu’nun açıklandığı toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, “Kumar bağımlılığı özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Hazırladığımız bu rapor, toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu bilimsel veriler ışığında gözler önüne seriyor. Ağustos ayında bağımlılıkların Türkiye ekonomisine maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu ve bunun yarısından fazlasının kumar bağımlılığı kaynaklı olduğunu açıklamıştık. Yeşilay çatısı altında yapılan bilimsel çalışmaların bir ürünü olarak, Yeşilay Akademi Direktörlüğü tarafından hazırlanan ‘Türkiye Kumar Raporu', kumar ve sanal kumar bağımlılığında geldiğimiz noktayı gözler önüne seriyor. 15 yaş ve üzeri nüfusta, hayatında en az bir kere kumar oynama oranı maalesef yüzde 10 seviyesine ulaşmış. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığı sebebiyle başvuran danışan sayımız ise son üç yılda 15 bin 624. Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.