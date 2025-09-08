  • Haberler
Kumaştan Hikayeler Sergisi, Melikgazi'de Sanatseverlerle Buluştu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alan tarihi Köşk Medresesi, Melikgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen onarım çalışmaları ile yeniden hayat buldu. Bu değerli mekân, ilk sergisinde Fransız sanatçı Elizabeth Strub Mazdar ve Zile'den Sabriye Özkan ile ekibinin eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergide, Türk tarihinden ilahi hikmeti ve insanı anlatan semboller, patchwork tekniğiyle sanata dönüştürülmüş. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sergiye katılarak bu önemli eserin şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böhürler, "Hayatın anlamını arayan sanatçılarımızı bu harika sergi için kutluyor, böylesi güzel bir mekânı şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin ilgisini çeken bu sergi, hem tarihi bir mekânın yeniden canlanmasına hem de sanatın toplumsal anlamda değer kazanmasına katkı sağlıyor.

Haber Merkezi

