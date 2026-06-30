Küme düşen Kayserispor yönetiminden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Başkan Ali Çamlı'nın yanı sıra Asbaşkan Tufan Koç, Başkan Yardımcısı Ayten Öztürk Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy katıldı. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Kayserispor'un 2026-2027 sezonu hedefleri, kulüpte yürütülen çalışmalar ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler ele alındı. Heyet, kulübün mevcut durumu hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi.

Kayserispor yönetimi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kulübe gösterdiği yakın ilgi, samimi ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yeni sezon için ilettiği başarı dileklerinin camiaya moral verdiğini ifade etti.

(RHA)