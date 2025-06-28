KumsLife Kooperatifi olağan genel kurulunu yaptı

KumsLife Kooperatifi Genel Kurulu, Erciyes KSS yapı Kooperatifi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurulun Divan Başkanlığı’nı Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya üstlendi.

Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selçuk Babayağmur başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile denetim kurulu raporları, bilanço, faaliyet raporu, aidatlar gibi tüm maddeler üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul üyelerine açıklamalarda bulunan Divan Başkanı Ercan Sarıkaya, karma yaşam ve yatırım projesi için inşaat çalışmalarının Temmuz’da başlanacağını ifade etti. Projede en çok zemine önem verdiklerini ve bu konuda hassas olduklarını ifade eden Sarıkaya, “Güvenle oturulacak binalar için zeminde yapılması gereken her türlü iyileştirme yapılacak” diye konuştu.