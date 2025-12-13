KumsLife’ta Temel Atıldı: Kayseri’nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor

Törene; Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Erciyes İhtisas Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, KAYEMA Vakfı yönetimi, KumsLife Kooperatifi yönetimi ve üyeler katıldı.

Konuşmasında bugüne kadar hayata geçirilen yatırımları hatırlatan Sarıkaya, “Mobilyakent’te 832 iş yeri, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si Kumsmall ve daha pek çok eseri tamamladık. KumsLife Kooperatifi de aynı şekilde en güzel haliyle üyelerine teslim edilecek” dedi.

Ferah ve konforlu yaşam alanı olarak tasarlanan proje, Kumsmall Mobilya AVM’nin hemen yanında 67 bin metrekarelik alanda yükseliyor. Bunun yalnızca 17 bin metrekaresi inşaat için ayrılırken, kalan 50 bin 860 metrekarelik bölümde yeşil alanlar, çocuk oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanları yer alacak