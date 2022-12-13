KUMSMALL 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

12 Aralık Mağazacılar Günü, KUMSMALL AVM’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Mağazacılar Günü nedeniyle mağaza sahipleri ve çalışanlarının da katılımıyla pasta kesildi.

Dünyaca ünlü markaları müşterileriyle buluşturmaları anlamında önemli bir görevi üstlenen mağazacılar, her yıl 12 Aralık gününü ’Mağazacılar Günü’ olarak kutluyor. Mağaza sahipleri ve çalışanların bu önemli günü KUMSMALL AVM’de pasta keserek kutlandı. KUMSMALL AVM, Mağazacılar Günü’nü kutlamakla kalmadı, hafta boyunca bünyesindeki mağazaların sahipleri ve yöneticileriyle gruplar halinde gerçekleştirilecek toplantılar da düzenledi.

Yapılacak toplantılarda mağaza sahipleri ve yöneticilerinden gelen görüş ve öneriler ele alınacak.