KUMSmall AVM'de 'Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de ziyaretçiler için, ’Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı’ açıldı.

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olan KUMSMALL, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. KUMSMALL ziyaretçileri için 1 ay boyunca Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı.

KUMSmall AVM, misafirlerine sadece huzurlu bir alışveriş imkanı sağlamakla kalmıyor, onları sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşturuyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez AVM içerisinde 1 ay süresince hizmet verecek olan Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı. Ziyaretçiler, AVM’nin açık olduğu 10.00-22.00 saatleri arasında Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı’nı görme ve gezme şansı bulacak. Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı 8 Ocak 2023 Pazar gününe kadar açık kalacak.

Başta mobilya olmak üzere moda, yemek ve eğlence alışveriini bir arada bulunduran KUMSmall AVM, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alanda kurulu Avrupa’nın en büyük karma AVM projesi olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 300 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet veren KUMSmall, sadece Kayseri’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.