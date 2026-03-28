Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sarıkaya, 'Tüm yapı ruhsatları alındı'

KUMSLİFE Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı. KUMSLİFE Kooperatifi, olağan genel kurulunu Erciyes İSS Kooperatifi Konferans Salonu’nda yaptı. Genel kurulun divan başkanlığını Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları, bilanço, 2026 çalışma raporu ve aidatların belirlenmesiyle ilgili gündem maddelerinin tamamı üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda ayrıca Selçuk Babayağmur başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun çalışmaları da üyeler tarafından ibra edilerek onaylandı. KUMSLİFE Kooperatifi olağan genel kurulunda konuşan Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, tüm yapı ruhsatlarının alındığını belirterek, “Hepimiz ayrı evdeyiz; ama aynı haldeyiz. Kooperatif olarak önümüzde hiçbir engel kalmadı. Tüm yapı ruhsatları alındı. Bundan sonra hızlı bir inşaat sürecine giriyoruz. 2026 yılı sonuna kadar kaba inşaatları tamamlayarak 2027 yılı sonunda ya da 2028 yılı başında inşaatları tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.